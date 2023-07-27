На трассе в Щекинском районе столкнулись автомобили «ВАЗ» и Nissan Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 9-ом километре автодороги «Щекино-Ломинцевский» утром 26 июля произошло ДТП. Там примерно в 8:20 столкнулись две легковушки.

- 28-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло встречное столкновение с автомобилем Nissan Urvan, за рулем которого находился 65-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинскпеция.

В результате ДТП водителя автомобиля Nissan госпитализировали в больницу с различными травмами, а водителю автомобиля «ВАЗ» оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.