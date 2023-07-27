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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:47

В Алексинском районе автоледи на машине Mercedes врезалась в забор и перевернулась

Женщину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексинском районе автоледи на машине Mercedes врезалась в забор и перевернулась

В Алексинском районе автоледи на машине Mercedes врезалась в забор и перевернулась

Фото: материалы пресс-служб

В Алексинском районе на улице Железнодорожной в поселке Новогуровский рано утром 26 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющая права управления транспортными средствами 31-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz А140, совершила съезд с дороги, въехала в металлический забор и перевернулась, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легковушки. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.