В Алексинском районе автоледи на машине Mercedes врезалась в забор и перевернулась Фото: материалы пресс-служб

В Алексинском районе на улице Железнодорожной в поселке Новогуровский рано утром 26 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющая права управления транспортными средствами 31-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz А140, совершила съезд с дороги, въехала в металлический забор и перевернулась, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легковушки. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.