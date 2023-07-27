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НовостиПроисшествия27 июля 2023 14:30

В Туле 53-летний мужчина украл четыре коллекционные монеты из магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 53-летний мужчина украл четыре коллекционные монеты из магазина

В Туле 53-летний мужчина украл четыре коллекционные монеты из магазина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился продавец одного из магазинов, реализующих коллекционные марки и монеты. Он рассказал, что из витрины украли четыре коллекционные монеты.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 53-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное полностью изъято.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.