Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 июля 2023 14:01

Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по судомодельному спорту

В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи стран
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по судомодельному спорту

Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по судомодельному спорту

Фото: материалы пресс-служб

С 17 по 25 июля в Московской области проходил Кубок мира по судомодельному спорту, в котором принимали участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.

По информации регионального министерства спорта тульские спортсмены показали следующие результаты:

- Дмитрий Козлов — 1 место в эко «тим», эко-стандарт и FSR E и 2 место в F3E;

- Сергей Литвинов — 1 место в эко «тим», 2 место в эко-стандарт и 3 место в F1V15;

- Егор Иванов — 1 место в эко-стандарт, 2 место – моно-мини, моно М1 и F1V15 и 3 место в F3V, F3E, F1E и моно М2;

- Андрей Андреев — 3 место в F3E.