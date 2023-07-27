Тульские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по судомодельному спорту Фото: материалы пресс-служб

С 17 по 25 июля в Московской области проходил Кубок мира по судомодельному спорту, в котором принимали участие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.

По информации регионального министерства спорта тульские спортсмены показали следующие результаты:

- Дмитрий Козлов — 1 место в эко «тим», эко-стандарт и FSR E и 2 место в F3E;

- Сергей Литвинов — 1 место в эко «тим», 2 место в эко-стандарт и 3 место в F1V15;

- Егор Иванов — 1 место в эко-стандарт, 2 место – моно-мини, моно М1 и F1V15 и 3 место в F3V, F3E, F1E и моно М2;

- Андрей Андреев — 3 место в F3E.