Многоэтажные дома в Туле подготовят к отопительному сезону до 15 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 июля в Туле прошло совещание, на котором были заслушаны доклады представителей территориальных округов о подготовке управляющими компаниями многоквартирных домов к пуску тепла в предстоящий отопительный сезон. В нем приняли участие представители городской прокуратуры, государственной жилищной инспекции, управления по городскому хозяйству, УАТН, управлений территориальных округов, ресурсоснабжающих организаций.

Старший помощник прокурора напомнил, что паспорта готовности по всем МКД должны предоставить до 15 августа, в противном случае к проверке работы УК подключатся УАТН, ГЖИ и прокуратура.

Внимание управляющих компаний также обратили на состояние дымовентканалов, особенно в пятиэтажных домах, где газ используется не только для приготовления пищи, но и для подогрева воды в колонках. До наступления отопительного сезона нужно провести проверку работоспособности дымовентканалов, чтобы из-за их поломок зимой не приходилось отключать газ.

По итогам совещания управляющим компаниям был дан ряд рекомендаций. Отстающим УК поручили ускорить подготовку домов к отопительному сезону.