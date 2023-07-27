В Туле четверо мужчин проникли в чужую квартиру и украли более 250 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Три жителя Московской области и один житель Тульской области обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

Установлено, что 14 сентября 2022 года мужчины приехали в Тулу, чтобы проникнуть в квартиру, расположенную на улице Макаренко. Они открыли дверь неустановленным предметом и украли денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму, превышающую 250 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, однако по пути их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. . Обвиняемые находятся под стражей.