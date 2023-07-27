В Туле за прошедшие два дня выпала почти треть месячной нормы осадков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным регионального гидрометцентра, в период с 25 по 26 июля в Туле выпало 21 мм осадков - 28% от месячной нормы. Наиболее обильные дожди в городе прошли в ночь на 27 июля — выпало 8 мм осадков.

Самым дождливым днем в Тульской области стала среда, 26 июля. Наибольшее количество осадков выпало в Плавске (27% от месячной нормы) и в Волово (20% от месячной нормы), а наименьшее — в Узловой (11% от месячной нормы)

Напомним, что днем 27 июля с сохранением ночью 28 июля на территории Тульской области ожидается гроза с усилением ветра до 17 м/с, кратковременный дождь и в отдельных районах град.