В Тульской области активно строятся 16 социальных объектов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта в этом году продолжается строительство 16 социальных объектов. Об этом 26 июля на брифинге рассказала министр строительства региона.

На данный момент уже завершено три объекта. В июне первых посетителей принял физкультурно-оздоровительный комплекс «Ясногорец». Закончено строительство флагманского центра «Мои документы» в Туле, который сможет принимать до 1 000 человек каждый день. Также в скором времени на проспекте Ленина откроется новый детский сад.

Строительство онкологического центра находится на завершающем этапе. Объект готов на 80% и планируется начать принимать первых пациентов уже в 2024 году. Также строится новый корпус Красивского дома для пожилых «Забота» в Чернском районе. На объекте завершаются отделочные работы, он позволит разместить до 240 человек пожилого возраста, в том числе с ограниченными возможностями.

В 2023 году завершится строительство здания фондохранилища. Готовность составляет 70%. В Веневе строят центр культурного развития. Сейчас уже ведутся работы внутренней отделке и благоустройству. В Туле также строится школа на 1100 мест. Подрядчик завершает работы по кровле, фасаду, наружным инженерным сетям, проводит работы по внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей.

Помимо этого, в стадии проектирования находятся четыре объекта – 3 школы и ФОК. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.