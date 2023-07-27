Тульские волонтеры помогают пустельге Пуси с опаленными крыльями Фото: соцсети

Тульские волонтеры спасают пустельгу, которая попала в горячий газ в Новомосковске на предприятии Азот.

Птицу с опаленными крыльями подобрали работники завода. Они двое суток кормили её с собственного стола салом и колбасой, а на третий день один из них забрал птенца сокола домой и даже купил ей мышей, после чего связался с волонтерами.

- Пусю будем рентгенить- надеюсь, пострадали только перья, без переломов крыльев. Сальная диета, конечно, без последствий не пройдёт. Птенец доверчиво зашёл мне на руку и это внушает тревогу на самом деле, - написала зоозащитница в социальных сетях.

Также рентгена ждёт и пустельга Металлург, которую привезли три дня назад с Косогорского металлургического комбината. У нее проблема более серьёзная - травма локтевого сустава, похожая на вывих.