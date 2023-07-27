Жительницу Новомосковска оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Девушку, проживающую в Новомосковске, признали виновной в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Так, 21-летняя нарушительницы просматривала видеоролики в сети на платформе YouTube. Под одним из них она оставила комментарий, в котором поддержала ВС Украины.

В связи с этим в отношении молодой девушки озбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.