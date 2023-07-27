5 августа на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» пройдет охотничий фестиваль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 августа в Тульской области состоится охотничий фестиваль «Охота как искусство». Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Мероприятие пройдет на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна. Гостей ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа. Начнется фестиваль с театральной постановки, в которой будет представлен конный выезд всадников с борзыми собаками и имитация охоты.

Также посетители смогут пострелять из лука и арбалета, попробовать блюда из дичи, посетить тематические охотничьи выставки и поучаствовать в различных мастер-классах.

Начало фестиваля в 11.00, сбор гостей с 10.00.

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