Главным судьей матча между тульским «Арсеналом» и «Акроном» назначен Сергей Куликов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 3-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с тольяттинским «Акроном». Главным судьей матча назначен Сергей Куликов из Саранска.

Ему будут ассистировать Степан Щербаков из Омска и Фёдор Валявин из Саратова. Резервный судья – самарец Кирилл Силантьев. Инспектор – Алексей Монахов из Москвы.

Матч начнется 28 июля в 20:00 в Жигулевске.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 2 очка в турнирной таблице, а тольяттинцы на 1 месте с 6 очками.