В Щекинском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

В Щекинском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и срезался в дерево Фото: соцсети

В Щекинском районе на 218-м километре автодороги М-2 «Крым» утром 27 июля произошло ДТП с участием грузовой машины. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.

Там 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ», не справился с управлением транспорта, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.