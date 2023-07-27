Житель Тульской области проник в ювелирный магазин и украл украшения на 8 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 30 апреля по 1 мая 2022 года безработный 37-летний обвиняемый через окно проник на охраняемую территорию ювелирной мастерской, где тайно похитил 317 изделий, концентрат золотой и деньги, после чего скрылся с места преступления. Сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, на его имущество наложен арест