Стало известно состояние единственной выжившей в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле Фото: соцсети

Стало известно состояние 18-летней девушки, которая выжила в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, пострадавшую осмотрели нейрохирург и травматолог. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Напомним, в Туле на улице Скуратовской рано утром 27 июля смертельное ДТП. Там примерно в 4:30 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением транспортного средства и врезался в столб.

Выяснилось, что на место происшествия спустя 15 минут прибыли две бригады скорой помощи. В результате аварии погибли двое мужчин 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина