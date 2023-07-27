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НовостиОбщество27 июля 2023 8:57

Стало известно состояние единственной выжившей в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения
Михаил КОРЕНЮГИН
Стало известно состояние единственной выжившей в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле

Стало известно состояние единственной выжившей в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле

Фото: соцсети

Стало известно состояние 18-летней девушки, которая выжила в смертельном ДТП на улице Скуратовской в Туле. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, пострадавшую осмотрели нейрохирург и травматолог. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Напомним, в Туле на улице Скуратовской рано утром 27 июля смертельное ДТП. Там примерно в 4:30 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением транспортного средства и врезался в столб.

Выяснилось, что на место происшествия спустя 15 минут прибыли две бригады скорой помощи. В результате аварии погибли двое мужчин 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина