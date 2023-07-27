В Рогожинском парке Тулы приступят к работам по благоустройству нижней части территории Фото: материалы пресс-служб

До 10 августа в в Рогожинском парке культуры и отдыха им. Тульского Рабочего полка приступят к работам по благоустройству нижней части территории. Об этом сообщает ГУ ТО «Тульский парки».

Так, специалисты обустроят там центральную дорогу, которая позволит соединить две части парка, организуют системы освещения и построят переходный мост. Завершиться ремонтные работы должны до 10 октября.

Помимо этого, в основном проекте предусмотрены работы по созданию тропиночной сети, системы освещения, площадок для отдыха у воды, спортивных и детских площадок, зоны отдыха у родника, а так же места для выгула и дрессировки собак.