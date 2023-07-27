Зооферма в Алексине, где медведь напал на девушку с ребенком, работала незаконно Фото: материалы пресс-служб

Зооферма «Алексин-Страус», где медведь напал на девушку с ребенком, вела свою деятельность незаконно. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.

По данным ведомства, владелец зоопарка не обращался в территориальное управление службы для получения лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Также содержащиеся там животные не были поставлены на учет и с ними не проводились противоэпизоотические мероприятия.

В данный момент прокуратурой Тульской области совместно с должностными лицами Управления Россельхознадзора и УМВД по Алексинскому району Тульской области проводятся проверочные мероприятия в отношении владельца зоопарка «Алексин-Страус».

Напомним, 23 июля 2023 года 27-летняя женщине вместе со своей трех летней дочкой находились на зооферме в Алексине. Они подошли к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением. В результате находящийся там медведь сквозь решетку ударил их лапой.