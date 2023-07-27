Жителя Новомосковска оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от призыва Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов и УСД по Тульской области.

Установлено, что 18-летний подсудимый без уважительных причин, не имея законных оснований освобождения от прохождения военной службы, не явился в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Также в период с 6 апреля по 28 июня 2023 года он не приходил в комиссариат и не предоставил причин для неявок.

Суд признал юношу виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.