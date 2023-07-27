Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 26 июля в Алексинком, Кимвском, Суворовском, Ясногорском и Куркинском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По информации некоторых жителей региона, четыре громких хлопка были слышны с разницей в несколько минут. От звука в домах затряслись даже стекла.

На данный момент официальной информации об источниках громкого звука нет, но как считают пользователи социальных сетей, причиной громких хлопков снова стало преодоление самолетов звукового барьера.