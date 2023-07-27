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НовостиОбщество27 июля 2023 7:53

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Официальной информации об источниках громкого звука нет
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 26 июля в Алексинком, Кимвском, Суворовском, Ясногорском и Куркинском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По информации некоторых жителей региона, четыре громких хлопка были слышны с разницей в несколько минут. От звука в домах затряслись даже стекла.

На данный момент официальной информации об источниках громкого звука нет, но как считают пользователи социальных сетей, причиной громких хлопков снова стало преодоление самолетов звукового барьера.