Стали известны подробности смертельной аварии на улице Скуратовской в Туле Фото: соцсети

Стал известен возраст погибших и пострадавшей в ДТП на улице Скуратовской в Туле. Об этом сообщили в Тульском центре медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, в Туле на улице Скуратовской рано утром 27 июля смертельное ДТП. Там примерно в 4:30 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением транспортного средства и врезался в столб.

Выяснилось, что на место происшествия спустя 15 минут прибыли две бригады скорой помощи. В результате аварии погибли двое мужчин 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина. Также 18-летнюю девушку госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.