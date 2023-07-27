В Тульской области выявлено 1479 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1479 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 51% и ниже уровня предыдущей недели на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований грипп В подтвержден у 1 человека.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.