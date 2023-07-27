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НовостиОбщество27 июля 2023 6:40

В Пролетарском округе Тулы восстановили подачу воды после коммунальной аварии

Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Михаил КОРЕНЮГИН
В Пролетарском округе Тулы восстановили подачу воды после коммунальной аварии

В Пролетарском округе Тулы восстановили подачу воды после коммунальной аварии

Фото: соцсети

Вечером 26 июля в Пролетарском округе Тулы затопило дороги. Видео, как вода заполнила улицы, опубликовали в социальных сетях.

Выяснилось, что на водопроводе произошла авария. На месте работали специалисты «Тулагорводоканала».

Чуть позже подачу холодной воды восстановили в социально значимых объектах и во всех многоквартирных домах. Система холодного водоснабжения заполнялась постепенно, чтобы не произошел гидравлический удар.

Позже всего вернули водоснабжение в 10 домов частотно сектора на улице Яблочкова. Там был организован подвоз воды.