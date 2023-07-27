Двое мужчин и одна девушка погибли в ДТП на улице Скуратовской в Туле Фото: соцсети

В Туле на улице Скуратовской рано утром 27 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Там примерно в 4:30 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением транспортного средства и врезался в столб.

В результате ДТП погибли двое мужчин и одна девушка. Еще одну девушку госпитализировали в больницу.

В данный момент все обстоятельства аварии, личность водителя и пассажиров устанавливаются.