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НовостиПроисшествия27 июля 2023 6:26

Двое мужчин и одна девушка погибли в ДТП на улице Скуратовской в Туле

Личность водителя и пассажиров в данный момент устанавливаются
Михаил КОРЕНЮГИН
Двое мужчин и одна девушка погибли в ДТП на улице Скуратовской в Туле

Двое мужчин и одна девушка погибли в ДТП на улице Скуратовской в Туле

Фото: соцсети

В Туле на улице Скуратовской рано утром 27 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Там примерно в 4:30 мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением транспортного средства и врезался в столб.

В результате ДТП погибли двое мужчин и одна девушка. Еще одну девушку госпитализировали в больницу.

В данный момент все обстоятельства аварии, личность водителя и пассажиров устанавливаются.