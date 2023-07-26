Палатку с шаурмой возле Московского вокзала в Туле закрыли на 2 месяца Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле у посетителей палатки с шаурмой, расположенной возле Московского вокзала, зафиксировали кишечную инфекцию. В связи с этим управление Роспотребнадзора провело отбор проб кулинарной продукции, компонентов для кулинарной продукции, смывов с объектов внешней среды

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в готовой кулинарной продукции и в компонентах для приготовления шаурмы специалисты обнаружили высокую бактериальную обсемененность.

Кроме того, во всех смывах с объектов внешней среды выявлены бактерии группы кишечной палочки, а в смыве с рук повара оказался золотистый стафилококк, что указывает на нарушении режима санитарной обработки и дезинфекции посуды и инвентаря.

Постановлением Привокзального районного суда Тулы деятельности организации общественного питания ИП Додова А.К. приостановлена на 2 месяца.