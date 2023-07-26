В Туле за прошедшую неделю привели в порядок еще 28 остановочных пунктов Фото: материалы пресс-служб

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы продолжают проводить работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В период с 17 по 23 июля в нормативное состояние привели в порядок остановки на улицах Советская, Фрунзе, Пролетарская, Ложевая, Скуратовская, К. Маркса, Епифанская, Кирова, Плеханова, Металлургов, Щегловская Засека, Чмутова, Кабакова, Тихмянова, Рязанская, Агеева, Циолковского, Станиславского, Луначарского, М. Горького, Курковая, Демидовская Плотина, Октябрьская, а также на Красноармейском проспекте, Одоевском, Новомосковском и Московском шоссе и проспекте Ленина.

Так, данное мероприятие предусматривает замену разбитых стекол, помывку остановочных пунктов, очистку от граффити, замену остекления и поликарбоната, замену остановочных павильонов. Также на шести объектах отремонтировали урны, один остановочный павильон покрасили и на одном отремонтировали лавку.