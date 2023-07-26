Сотрудницу предприятия в Богородицке затянуло в спиральный конвейер Фото: материалы пресс-служб

На предприятии в Богородицке женщину затянуло в спиральный конвейер. В связи с этим следственный комитет проводит доследственную проверка по факту смертельного травмирования на производстве.

По предварительным данным, 25 июля 2023 года 50-летняя женщина находилась на своем рабочем месте и производила очистительные работы производственной конструкции. В один момент её затянуло в спиральный конвейер. В результате сотрудница потерпевшая скончалась от полученных повреждений на месте происшествия.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.