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НовостиПроисшествия26 июля 2023 13:04

В ДТП под Тулой погиб 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

Материал по факту гибели мужчины находится в следственном комитете
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП под Тулой погиб 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

В ДТП под Тулой погиб 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

Фото: соцсети

В поселке Бородинский Киреевского района на улице Пушкина утром 26 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 66-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», наехал на опору дорожного знака, после чего врезался в здание.

В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего и причины смерти устанавливаются.