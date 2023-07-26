В ДТП под Тулой погиб 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: соцсети

В поселке Бородинский Киреевского района на улице Пушкина утром 26 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 66-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», наехал на опору дорожного знака, после чего врезался в здание.

В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего и причины смерти устанавливаются.