Ушел из жизни сенатор Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко Фото: соцсети

Сегодня, 26 июля, на 61 году жизни скончался Игорь Владимирович Панченко — сенатор Совета Федерации от Тульской области.

Игорь Владимирович родился 18 мая 1963 года в Алексине. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», а в 1985 году начал работу на заводе «Тяжпромарматура».

В 2004 году он стал депутатом Тульской областной Думы. Возглавил комитет по бюджету и финансам. В 2009 году стал председателем Облдумы. Через 5 лет Панченко снова стал депутатом и был избран председателем Тульской областной Думы. А с сентября 2014 года стал член Совета Федерации Федерального собрания РФ по Тульской области.

Игорь Владимирович имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и Орден Почета, а также 10 лет назад ему присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».