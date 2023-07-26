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НовостиОбщество26 июля 2023 12:22

Ушел из жизни сенатор Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко

В мае 2023 году политику исполнилось 60 лет
Михаил КОРЕНЮГИН
Ушел из жизни сенатор Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко

Ушел из жизни сенатор Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко

Фото: соцсети

Сегодня, 26 июля, на 61 году жизни скончался Игорь Владимирович Панченко — сенатор Совета Федерации от Тульской области.

Игорь Владимирович родился 18 мая 1963 года в Алексине. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», а в 1985 году начал работу на заводе «Тяжпромарматура».

В 2004 году он стал депутатом Тульской областной Думы. Возглавил комитет по бюджету и финансам. В 2009 году стал председателем Облдумы. Через 5 лет Панченко снова стал депутатом и был избран председателем Тульской областной Думы. А с сентября 2014 года стал член Совета Федерации Федерального собрания РФ по Тульской области.

Игорь Владимирович имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и Орден Почета, а также 10 лет назад ему присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».