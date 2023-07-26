В Киревском районе водитель снегоболотохода не справился с управлением и перевернулся Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе в поле деревни Подосинки вечером 25 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:20 перевернулся снегоболотоход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 28-летний мужчина, управляя снегоболотоходом «Гуран Проходимец», не справился с управлением транспортного средства и совершил его опрокидывание, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал 61-летний мужчина-пассажир транспортного средства. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.