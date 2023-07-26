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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:50

В Щекинском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево

Водителю легковушки потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекинском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево

В Щекинском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 40-ом километре автодороги «Щекино – Одоев — Арсеньево» вечером 25 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Там примерно в 18:40 не имеющий права управления транспортными средствами 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие — дерево.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.