В Узловой местные жители жалуется на постоянный неприятный запах Фото: материалы пресс-служб

В многих группах в социальных сетях жители Узловой жалуется на постоянных неприятный запах, из-за которого невозможно нормально дышать. В связи с этим межрайонная прокуратура организовала проверку.

В ходе общения в сотрудниками ведомства местные жители предположили, что источник запаха может исходить либо с производства ООО «Агрогриб», либо полигона ТБО, либо очистных сооружений, расположенных в районе.

Поэтому с целью проведения исследования атмосферного воздуха к проверке будут привлечены специалисты управления Роспотребнадзора, которые осуществят отбор образцов.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране атмосферного воздуха, окружающей среды и природопользования, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.