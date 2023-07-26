В Туле на Красноармейском проспекте закрыли кафе с шаурмой из-за кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле у посетителей организации общественного питания ИП Гумирова А.Р, расположенной на Красноармейском проспекте, зафиксировали кишечную инфекцию. В связи с этим управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объекта специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Там отсутствовали условия для изготовления кулинарной продукции, обработки технологического оборудования и инвентаря. Также в палатке работал сотрудник нарушениями прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки и аттестации. С реализации снято 17 партий пищевой продукции объемом 134 килограмм без информации о дате изготовления и сроке годности.

Деятельность организации общественного питания приостановлена для проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, так как выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней.. Материалы о временном запрете деятельности направлены для рассмотрения в суд.