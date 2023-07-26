В Плавском районе 24-летний сварщик украл циркуляционный насос из предприятия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Плавске с заявлением обратилася представитель одного из предприятий. Она рассказала, что из цеха по переработке овощей, расположенного в селе Селезнево, украли циркуляционный насос.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 24-летний слесарь данной организации, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводя процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество частично изъято.