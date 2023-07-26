Двум тулякам вынесли приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Туле, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использование информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 31 и 23-летние подсудимые, действуя в составе группы, в августе 2022 года приготовили к сбыту 189 свертков общей массой 84,02 грамма с наркотическим веществом. Часть из них они разместили в тайниках в виде закладок на территории Тулы, а остальное хранили при себе. Однако завершить преступный умысел злоумышленника не удалось, так как их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговор мужчин к 11 и 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.