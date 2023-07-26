В Тульской области двое мужчин устроили ДТП, избили водители и отобрали у него 11 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Два жителя Тульской области устроили ДТП на трассе, избили водители и забрали у него 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на 153-м км автодороги М-4 «Дон». Там злоумышленник на двух автомобилях догнали иномарку и спровоцировали ДТП. После они избили водителя и, угрожая ножом, отобрали у него 11 миллионов рублей, мобильный телефон, видеорегистратор и скрылись с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступников по адресам их проживания. В их адрес возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 162 УК РФ. В данный момент фигуранты заключены под стражу.