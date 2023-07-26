До конца года исторический центр Тулы получит единый туристический код Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Исторический центр Тулы обретет единый туристический код. Данный вопрос обсудили 25 июля на заседании общественно-экспертной комиссии, на котором присутствовали заместитель главы администрации города и замминистр экономического развития регионаю

Исторический центр Тулы будет сделают в единой стилистике. Там появятся новые указатели с навигацией, аншлаги, арт-объекты, нестационарные торговые объекты, лавочки и урны, а подземные переходы на улицах Мосина и Каминского получат дизайнерское оформление.

Кроме того, появится новая точка притяжения – сквер в Учетном переулке, который соединяет проспект Ленина с кластером «Октава».

Реализовать проект планируют до конца 2023 года.