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НовостиОбщество26 июля 2023 8:04

До конца года исторический центр Тулы получит единый туристический код

Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Михаил КОРЕНЮГИН
До конца года исторический центр Тулы получит единый туристический код

До конца года исторический центр Тулы получит единый туристический код

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Исторический центр Тулы обретет единый туристический код. Данный вопрос обсудили 25 июля на заседании общественно-экспертной комиссии, на котором присутствовали заместитель главы администрации города и замминистр экономического развития регионаю

Исторический центр Тулы будет сделают в единой стилистике. Там появятся новые указатели с навигацией, аншлаги, арт-объекты, нестационарные торговые объекты, лавочки и урны, а подземные переходы на улицах Мосина и Каминского получат дизайнерское оформление.

Кроме того, появится новая точка притяжения – сквер в Учетном переулке, который соединяет проспект Ленина с кластером «Октава».

Реализовать проект планируют до конца 2023 года.