Полузащитник Владислав Пантелеев подписал контракт с тульским «Арсеналом» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Владислав Пантелеев пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний атакующий полузащитник ранее отыграл за оружейников четыре сезона. За это время он провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

В новом сезоне Владислав будет выступать под 83 номером. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 275 000 евро

Напомним, 27-летний полузащитник Анатолий Макаров также перешел в тульский «Арсенал». В прошлом сезоне в составе «Торпедо» он стал обладателем Кубка Белоруссии.