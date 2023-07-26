Пожилой житель Тульской области утонул в Волге в Астраханской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во вторник, 25 июля, в Астраханской области утонул 71-летний туляк. Об этом сообщила пресс-служба пасательно-пожарная службы ГКУ "Волгоспас".

Инцидент произошел в 13:05 в Черноярском районе возле села Черный яр на реке Волга. Пожилой житель Тульской области отправился купаться и утонул «при очевидных обстоятельствах».

На месте происшествия работала водолазная группа. На данный момент подробности до сих пор неизвестны.