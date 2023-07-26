Трое мужчин предстанут перед судом за похищение и убийство жителя Алексина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое мужчин, проживающий в Заокском районе, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека).

Установлено, что 18 августа 2022 года обвиняемый 40, 39 и 34 лет приехали в Алексинский район и проникли в жилой дом, где различными предметами и металлической трубой избили проживающего в нем мужчину, а после вывели его из дома и поместили в багажник.

Далее они вывезли потерпевшего на участок местности, который располагался в 35 метрах от моста через реку Выпрейка в деревне Юдинки. Злоумышленники жесткого избили мужчину в воде, где обнаружили его после того, как он пытался сбежать. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травма, а его тело обнаружили 19 августа в водоеме.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.