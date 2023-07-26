В тульском УМВД подвели итоги деятельности за первое полугодие 2023 года Фото: материалы пресс-служб

В УМВД России по Тульской области состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел региона за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, за прошедшие месяцы в 2023 году в Тульской области сотрудники полиции выявили 795 преступления, связанных с наркотиками, и раскрыли 56 случаев незаконного оборота оружия. Также за это время на территории региона произошло 732 ДТП, в которых погибли 81 человек, а пострадали — 998.

Помимо этого, тульскими полицейскими достигнута 100,0% раскрываемость убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, а также групповых нарушений общественного порядка и действий экстремистского характера на территории региона не допущено.

Перед началом заседания коллегии лучшим сотрудникам органов внутренних дел Тульской области за образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в профессиональной деятельности были вручены ведомственные награды.