В Туле после дождя снова затопило несколько улиц Фото: соцсети

Туляки в соцсетях активно делились записями и фотографиями затопленных улиц после дождя, прошедшего вечером 25 июля. Проблемные участки все те же, что и раньше — Зеленстрой, Красноармейский проспект в районе пересечения с улицей Фрунзе, проспект Ленина, а также улицы Агеева, Фридриха Энгельса, Ложевая и Коминтерна.

Вместе с тем, как заверяют городские власти, работа по прочистке ливневой канализации ведется в плановом порядке. В Туле есть специализированная техника: каналопромывочная машина, насосная машина, которая откачивает иловые массы из ливневок и коллекторов. Работу выполняют специализированные бригады.

Впрочем, уже ближе к сегодняшнему утру потопы прекратились вместе с дождем.