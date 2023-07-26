25 июля в Туле снова эвакуировали торговые центры «Макси», «Рио» и «Демидовский» Фото: соцсети

Во вторник, 25 июля, в Туле эвакуировали сразу три торговых центра. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, посетителей и сотрудников вывели из торговых центров «Макси», «Рио» и «Демидовский». На месте работали сотрудники МЧС.

По предварительной информации, в ТЦ «Рио» и «Демидовский» поступили анонимные сообщения о минировании.

Напомним, последний раз в Туле эвакуировали два торговых центра 23 июля. Подробности произошедшего до сих пор неизвестны, но никакого возгорания зафиксировано не было.