В Узловском районе безработный молодой человек украл бензопилу из хозяйственной постройки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Узловском районе с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что из её сарая украли бензопилу.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 21-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.