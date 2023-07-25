В Узловском районе безработный молодой человек украл бензопилу из хозяйственной постройки
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В отделение полиции в Узловском районе с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что из её сарая украли бензопилу.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 21-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.
В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.