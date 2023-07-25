Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 13:28

В Центральном округе Тулы реставрируют стелы «Передний край обороны»

Работы на двух участках в скором времени завершатся
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле приступили к реставрации памятных знаков «Передний край обороны»

В Туле приступили к реставрации памятных знаков «Передний край обороны»

Фото: материалы пресс-служб

В Центральном территориальном округе Тулы реставрируют стелы «Передний край обороны Тулы». Об это сообщает пресс-служба администрации города.

Памятные знаки установили на наиболее напряженных участках линии обороны города. В Центральном округе Тулы их три – на проспекте Ленина, на улице Тимирязева и на пересечении улиц Оборонной и Новомосковской.

По словам начальника главного управления по Центральному округу, на объектах меняют кирпичную кладку, ремонтируют фундамент, приводят в порядок надпись и звезду. Работы на двух участках в скором времени завершатся.

Также подрядной организацией используются специальные материалы, которая предотвращает проникновение воды и влаги. Гарантия на работы составляет 5 лет.