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НовостиОбщество25 июля 2023 12:45

26 июля в Туле на улице Металлургов ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
26 июля в Туле на улице Металлургов ограничат движение транспорта

26 июля в Туле на улице Металлургов ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлургов временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей для обеспечения безопасности дорожного движения ограничение будет действовать 26 июля с 8:00 до 22:00 в районе дома №73а.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.