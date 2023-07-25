26 июля в Туле на улице Металлургов ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлургов временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей для обеспечения безопасности дорожного движения ограничение будет действовать 26 июля с 8:00 до 22:00 в районе дома №73а.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.