В Туле на улице Ложевой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль
Фото: соцсети
В Туле на пересечении улиц Марата и ложевой днем 25 июля произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В связи с этим на данном участке дороги образовалась серьезная пробка. Также встало движение трамваем.
В данный момент тульская Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.