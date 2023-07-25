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НовостиПроисшествия25 июля 2023 12:23

В Туле на улице Ложевой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

Движение транспорта на данном участке затруднено
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Ложевой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В Туле на улице Ложевой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Марата и ложевой днем 25 июля произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась серьезная пробка. Также встало движение трамваем.

В данный момент тульская Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.