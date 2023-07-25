В ДПТ с грузовиком в Новомосковске погибла 17-летняя пассажирка мотоцикла: водителям транспорта вынесли приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Узловой, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что вечером 21 июля 201 года га улице Космонатов в Новомосковске 34-летний мужчина, управляя транспортным средством «КамАЗ» с прицепом, при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклу марки «Kawasaki ZR 750», за рулем которого находился 25-летний мужчина.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимых к наказаниям в виде 2 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 9 месяцев. Назначенное наказание в виде лишения свободы суд заменил на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 15% заработной платы в доход государства.