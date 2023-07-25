26 июля несколько жителей Пролетарского округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №19, 22г, 22в, 31, 33, 37, 39, 39в, 41 и 43 по улице Пролетарской, в домах №14, 14б, 18, 20, 37 и 39 на Демидовской плотине, в доме №18 по улице Осташова. Также в частном секторе на улицах Осташова, Пробная, Ложевая, Плеханова и Чапаева.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Чапаева — улица Осташова.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.