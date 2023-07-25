В Туле сотрудник полиции спас женщину и ее грудного ребенка от пьяного бывшего мужа

В Туле сотрудник полиции спас женщину и ее грудного ребенка от пьяного дебоширы Фото: материалы пресс-служб

В Туле командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по спас женщину и ее грудного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Вечером в свою выходной капитан полиции гулял вместе с семьей в сквере. В один момент он услышал громкий женский крик и увидел, что неподалеку пьяный мужчина избивает женщину, которая держит в руках детскую коляску.

Страж порядка сразу же побежал на помощь, отбросил злоумышленника в сторону и предъявил служебное удостоверение. Однако дебоширу это не остановило, он начал оскорблять прохожих, сотрудника правоохранительных органов и пострадавшую женщину.

Также в момент, когда полицейский вызывал своих коллег на место происшествия, мужчина ударил его по ноге. После этого офицер обездвижил нарушителя и передал его прибывшему наряду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.