В Туле 21-летний молодой человек оплатил покупки чужой банковской картой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 20-летний молодой человек. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту на территории ТРЦ, расположенного на Красноармейском проспекте, после чего с нее произошло списание 3 тысяч 840 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскной мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 21-летний житель Щекино, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3. ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.